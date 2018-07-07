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Россия пропускает досадный гол
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Хорватия забила гол в ворота противника 

360tv.ru 3 часа назад
Хорватия вкатила мяч в ворота сборной России во время дополнительных послематчевых таймов. Этот гол стал уже третьим в игре Россия ‐ Хорватия.
Матч четвертьфинала для сборной России уже стал историческим вне зависимости от исхода встречи. Впервые в своей футбольной истории отечественная сборная смогла достичь такого высокого уровня.
>> Матч Россия-Хорватия продлили
Победитель матча Россия — Хорватия встретится с Англией, которая сегодня обыграла Швецию со счетом 2:0.
Огромная страна в едином порыве поддерживает своих спортсменов, наблюдают за происходящим и профессионалы — тренеры, футболисты, бывшие участники сборной. «360» побеседовал с экспертами и узнал, чего можно ожидать от предстоящей игры.
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