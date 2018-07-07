Чудо произошло: Россия сравняла счет в матче с Хорватией

Фернандес сравнял счёт в матче с Хорватией

Игрок сборной России Марио Фернандес забил гол в ворота сборной Хорватии и таким образом сравнял счёт.

Счёт стал 2:2. Основные 90 минут завершились вничью — 1:1. Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи и борются за выход в полуфинал мундиаля.