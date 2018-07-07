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Чудо произошло: Россия сравняла счет в матче с Хорватией
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Фернандес сравнял счёт в матче с Хорватией 

Национальная Служба Новостей 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Игрок сборной России Марио Фернандес забил гол в ворота сборной Хорватии и таким образом сравнял счёт.
Счёт стал 2:2. Основные 90 минут завершились вничью — 1:1. Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи и борются за выход в полуфинал мундиаля.
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