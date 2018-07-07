Хорватия вышла в полуфинал. Россия билась до конца

Хорватия выиграла по итогам серии пенальти в матче с Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 и выходит в полуфинал.

По итогам основного времени счет между командами России и Хорватии составлял 1:1. Первый гол в матче забил полузащитник сборной России Денис Черышев . Затем нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич сравнял счёт.

В рамках дополнительного времени российская сборная пропустила досадный гол от Хорватии, однако на последних минутах Марио Фернандес смог выравнять ситуацию и предоставил России шанс побороться в серии пенальти.

Стоит отметить, что российская сборная уже показала лучший в своей истории результат, пробившись в 1/4 финала ЧМ.