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Россия покинула ЧМ-2018
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Хорватия вышла в полуфинал. Россия билась до конца 

Рамблер 2 часа назад
Хорватия выиграла по итогам серии пенальти в матче с Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 и выходит в полуфинал.
По итогам основного времени счет между командами России и Хорватии составлял 1:1. Первый гол в матче забил полузащитник сборной России Денис Черышев. Затем нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич сравнял счёт.
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В рамках дополнительного времени российская сборная пропустила досадный гол от Хорватии, однако на последних минутах Марио Фернандес смог выравнять ситуацию и предоставил России шанс побороться в серии пенальти.
Стоит отметить, что российская сборная уже показала лучший в своей истории результат, пробившись в 1/4 финала ЧМ.
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