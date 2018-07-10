«Мы любим Виду»: ресторатор объяснился за хорвата

Хозяин ресторана «Белград» вступился за Виду

Владелец ресторана «Белград» в Киеве объяснил истинный смысл высказываний хорватского защитника Домагоя Виды, который прославился далеко за пределами спортивной сферы благодаря видеороликам, на которых он отмечает победу над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира — 2018 с многократным употреблением лозунга «Слава Украине». Словами Виды уже заинтересовалась ФИФА, однако на поверку направленность его заявлений оказалась не столь агрессивной, как предполагали изначально.

Получила продолжение скандальная история хорватского футболиста Домагоя Виды, видеоролики с участием которого, записанные после победы «пламенных» над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира — 2018, буквально взорвали интернет-пространство. Как известно, в открытый доступ последовательно были «залиты» два материала. На первом радостный Вида в обнимку с членом тренерского штаба хорватской команды Огненом Вукоевичем посылает приветствия украинским друзьям, используя в своей лексике неоднозначное приветствие «Слава Украине!» — лозунг, который в России принято ассоциировать с радикальными националистами соседней страны.

Двух соотечественников объединяют многолетние выступления за киевское «Динамо». В настоящее время Вида является игроком стамбульского «Бешикташа», а Вукоевич уже окончил карьеру и трудится в системе бело-голубых.

Оба, как можно понять из видео, сохранили к украинской столице и населяющим ее жителям исключительно позитивные чувства.

Так, Вукоевич на записи посвящает победу над россиянами «Динамо» и Украине. Эти слова стоили ему 15 тыс. швейцарских франков в качестве штрафа ФИФА и исключения из делегации решением Хорватского футбольного союза. Вукоевич извинился за свои слова, подчеркнув, что не хотел делать заявлений политической направленности, и отказался от предложения Федерации футбола Украины компенсировать ему финансовые потери.

На Украине обоих хорватов сразу причислили к героям. В их поддержку был организован флешмоб, в ходе которого участники обвалили рейтинг аккаунта ФИФА в соцсети, а также замусорили комментарии лозунгом «Слава Украине». В результате Международной федерации футбола пришлось отключить соответствующую опцию.

Еще более резонансным получилось второе видео, на котором Вида пьет пиво теперь уже в компании с другим ассистентом главного тренера сборной Хорватии Ивицей Оличем. На заднем фоне угадывается тот же интерьер, что и на первом ролике.

В то время как его товарищ благоразумно молчит, Вида вновь славит Украину, произносит фразы на сербохорватском языке и выдает недвусмысленное «Белград, гори!»

Изначально эти слова интерпретировали как агрессивный призыв по отношению к столице Сербии, к которой многие хорваты питают враждебные чувства. Ситуацией сразу же заинтересовалась ФИФА, от которой стали ждать строгого наказания для Виды: в первом случае он отделался лишь предупреждением.

Однако на поверку настрой защитника оказался не столь воинственным, как предполагали. Свет пролил хозяин расположенного на Подоле в Киеве ресторана сербской кухни «Белград» Йован, который утверждает, что Вида имел ввиду не город, а именно его заведение, причем предлагал вовсе не сжечь «Белград», а «зажигать» в нем.

«Рассчитаюсь, когда приду. Слава Украине! Белград, зажигай! Давай брат, маши! Привет кабаку «Белград» в Киеве, мы там зажигали… Йован, целуй всех», — перевел слова виды предприниматель, которого процитировало Hromadske.

По его словам, видео было снято на камеру мобильного телефона, и не предназначалось для широкой аудитории. Йован не исключает хакерской атаки злоумышленников.

«Я не знаю, как это видео попало в общий доступ. Может, взломали мой телефон или телефон Домагоя. Мы в «Белграде» смотрим и футбол, и баскетбол, и водное поло… Болеем, иногда делаем ставки. И за Сербию, и за Хорватию и за Украину. Зачем раздувать то, чего нет», — заключил он.

Йован добавил, что в его ресторане часто собираются выходцы из бывшей Югославии, и Вида периодически заглядывал в «Белград», чтобы отведать блюда из родной ему балканской кухни. В ресторане существует небольшой фан-клуб футболиста-легионера.

«Мы его любим, — отметил Йован. — Говорят, россияне подняли шум из-за того, что он сказал «Слава Украине». А что он должен был говорить? «Vive la France»?»