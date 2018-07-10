Черчесов назвал своего фаворита на ЧМ-2018

Тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов заявил, что в полуфинале ЧМ-2018 будет болеть за бельгийцев. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он отметил, что смотреть следующие игры турнира не будет. Черчесов пояснил, что знаком с тренером сборной Бельгии Роберто Мартинесом , и он ему «симпатичен».

Черчесов вспомнил, как во время его визита в Брюгге Мартинес жаловался, что некоторые из игроков сборной Бельгии «не в форме».

«А я на него смотрю и думаю: «Мне бы твои проблемы», — рассказал наставник российской команды.

Сборная России уступила хорватской команде в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Встреча закончилась ничьей (2:2), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу Хорватии. За выход в финал будут бороться сборные Бельгии и Франции, а также Англии и Хорватии. Бельгийцы и французы встретятся в Санкт-Петербурге 10 июля в 21:00.