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Российские футболисты вернулись в Москву
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Российские футболисты вернулись в Москву после игры с хорватами. Видео 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Соцсети
Российская сборная по футболу прилетела в столицу после матча с командой Хорватии. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.
Спортсмены встретятся с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах. «Команда — в аэропорту. Едем на базу, в 16:00 — встреча с болельщиками!», — говорится в подписи к ролику.
Россияне накануне, 7 июля, уступили команде Хорватии в серии послематчевых пенальти (3:4, основное и дополнительное время — 2:2). Национальная сборная добилась наилучшего результата в новейшей истории команды.
Матч ¼ финала прошел на стадионе «Фишт». Глава государства Владимир Путин назвал игру российской сборной красивой и волевой. Президент дважды звонил главному тренеру Станиславу Черчесову. Во время разговора он пожелал успехов в игре.
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