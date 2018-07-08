Запад возгордился героизмом россиян

Западные СМИ выразили восхищение сборной России

Несмотря на то, что российская сборная уступила хорватам в серии пенальти, западные СМИ похвалили команду за характер и футбол, показанный на чемпионате в целом и в четвертьфинале в частности.

Итальянская La Gazzetta Dello Sport пишет, что гола защитника Домагая Виды в дополнительное врем «оказалось недостаточно, чтобы сломить великую Россию», российская команда «оказалась способна собраться после такого удара и затащить Хорватию, как Испанию, в серию пенальти», пишет «Спорт-Экспресс».

Акинфеева издание называет «супер-вратарь», который на этот раз отразил только один удар.

«Россия заслуживает аплодисментов за такой превосходный турнир», — пишет главное итальянское спортивное издание.

Французский L'Equipe отметила смелый план россиян на игру, у которых в основном составе вместо защитника Владимира Граната , который играл с испанцами, вышел игрок группы атаки Денис Черышев , и которые предложили хорватам «высокий прессинг, особенно на мозговой центр хорватов — связку Модрич-Ракитич».

«Россия очень здорово начала матч. Ну а послематчевые пенальти были довольно странными. Российская мечта разрушилась», — пишет L’Equipe.

Британское The Guardian отмечает, что хорваты посчитали дело сделанным еще до того, как это на самом деле произошло.

«У России были другие мысли на этот счет. Эта команда, списанная всеми со счетов до начала турнира, не согласна проигрывать и момент, когда Мариу Фернандес сравнял счет, был просто поразительным», — отмечает издание.

The Guardian пожалел российских футболистов, от которых на этот раз отвернулись «боги пенальти»

«Но, по крайней мере, страна надолго запомнит этот по-настоящему героический поход», — отмечает издание.

Британское же издание The Sun отмечает поддержку трибун, которые помогли «худшей в истории сборной России», как ее называли до турнира, пройти так далеко.

Накануне российская команда проиграла в четвертьфинале мирового первенства по футболу, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.