Шведский игрок удивился дружелюбию России

Защитник сборной Швеции удивился дружелюбию жителей России

Защитник сборной Швеции Мартин Ольссон в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о России и местных жителях.

"Раньше я почти ничего не знал о России.

Признаться честно, я не думал, что местные жители настолько дружелюбные. Считал, что вы похолоднее (улыбается).