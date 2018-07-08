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Шведский игрок удивился дружелюбию России
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Защитник сборной Швеции удивился дружелюбию жителей России 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Защитник сборной Швеции Мартин Ольссон в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о России и местных жителях.
"Раньше я почти ничего не знал о России.
Признаться честно, я не думал, что местные жители настолько дружелюбные. Считал, что вы похолоднее (улыбается).
Но с первой секунды здесь я приобрел позитивный настрой. К тому же мне немного рассказывали о России Андреас Гранквист и Виктор Классон, которые играют в местной Премьер-лиге. Уверяли, что это симпатичная страна. Теперь я и сам в этом убедился", — сказал Ольссон.
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