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Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
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Президент Хорватии «оторвалась» со сборной 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поздравила игроков национальной команды после победы над сборной России (2:2, 4:3 пенальти), сообщает «Советский спорт».
Она пообщалась с футболистами и сфотографировалась с ними в раздевалке сразу после матча.
ФИФА
Грабар-Китарович смотрела матч Россия — Хорватия из VIP-ложи стадиона «Фишт» в компании президента ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. До матча она заявила, что непременно спустится в раздевалку вне зависимости от результата игры.
На матче 1/8 финала в Нижнем Новгороде, где хорваты в серии пенальти одержали победу над командой Дании, Грабар-Китарович также поддерживала спортсменов, болея за них в форме хорватской сборной на трибуне болельщиков.
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