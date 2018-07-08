Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поздравила игроков национальной команды после победы над сборной России (2:2, 4:3 пенальти), сообщает «Советский спорт».
Она пообщалась с футболистами и сфотографировалась с ними в раздевалке сразу после матча.
ФИФА
Грабар-Китарович смотрела матч Россия — Хорватия из VIP-ложи стадиона «Фишт» в компании президента ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. До матча она заявила, что непременно спустится в раздевалку вне зависимости от результата игры.
На матче 1/8 финала в Нижнем Новгороде, где хорваты в серии пенальти одержали победу над командой Дании, Грабар-Китарович также поддерживала спортсменов, болея за них в форме хорватской сборной на трибуне болельщиков.
🎶 Moja domovina! ❤️#BudiPonosan #Hrvatska #Obitelj #WorldCup #Vatreni🔥 pic.twitter.com/34bLYoBcZl— HNS | CFF (@HNS_CFF) 8 July 2018