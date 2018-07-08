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Смолов взбесил россиян
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Смолов взбесил оправданием за незабитый пенальти 

Дни.ру 2 часа назад
Нападающий вышел на замену и не забил первый удар в серии. По словам игрока, в этом тоже есть польза.
≥≥ «Не убивайте Смолова»
Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов выразил сожаление незабитым пенальти, но подчеркнул, что эта ситуация пойдет ему на пользу, сообщает Sports.ru. Вместе с тем, он поблагодарил всех жителей за поддержку, отметив, что счастлив быть частью этой команды. Однако игрок удивил сравнением себя с великим баскетболистом Майклом Джорданом, чем вызвал еще больше гнева.
"К сожалению, это произошло со мной. Не снимаю ответственности за нереализованный пенальти. Единственное, хочу сказать: в моей голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовывал", — заявил Смолов после матча.
Он также заявил, что благодарен тому, что ситуация произошла, ведь, по его словам, это позволит извлечь из нее выводы и стать сильнее.
Эти слова вызвали гнев болельщиков, которые упрекнули его в отсутствии извинений.
"Какой Джордан, ты о чем вообще? Только что профукал важнейший матч в своей жизни и пробил как будто в юбке был. (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.) Где ты, где Джордан? Выкинь этот пафос из своей головы?", — написал один из пользователей сети.
Другие комментаторы назвали его речь издевательством и упрекнули в отсутствии извинений.
"Вместо слов — Простите, подвел. Слова — Благодарен, что эта ситуация произошла", — отметил другой. Еще один подписчик напомнил о заслугах баскетболиста, чьи слова привел футболист. "Пхах, у Джордана 6 выигранных финалов. А ты что выиграл?", — написал он.
Напомним, что сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Смолов не реализовал первый из одиннадцатиметровых ударов. Таким образом сборная Хорватии во второй раз в своей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира, где встретится с англичанами. Матч состоится 11 июля в Москве.
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