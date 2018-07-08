Грузия обрадовалась поражению россиян на ЧМ

В соцсетях Грузии празднуют поражение сборной России

В социальных сетях Грузии активно комментируют поражение сборной России хорватам в матче одной четвертой финала чемпионата мира по футболу.

Так, популярный блогер под ником «Михаил Украинолог» написал:

«Сегодня я — Украинолович». «Не хватало еще для полного счастья видеть Россию в полуфинале этого ужасного чемпионата», «Зимой Хорватия останется без российского газа», «Боже! Спасибо Хорватии», «Ну наконец вылетели эти никчемные!», «Ни один патриот вообще не должен смотреть чемпионат, раз он проводится в России!» — такие комментарии оставляют пользователи социальных сетей.

Вместе с тем, такие бурные торжества не остаются без критики.

«Мы развернули наши знамена после спортивного успеха другого государства и празднуем чужую победу над Россией?! Так это же синдром маленькой нации, наверное», — пишет одна из участниц дискуссий.

Напомним, что сборная Грузии ни разу не пробивалась на первенства мира и Европы по футболу.

Российский чемпионат мира в Грузии транслирует Общественное ТВ — «Первый канал».

Накануне российская команда проиграла в четвертьфинале мирового первенства по футболу, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.