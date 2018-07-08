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Грузия обрадовалась поражению россиян на ЧМ
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В соцсетях Грузии празднуют поражение сборной России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
В социальных сетях Грузии активно комментируют поражение сборной России хорватам в матче одной четвертой финала чемпионата мира по футболу.
Так, популярный блогер под ником «Михаил Украинолог» написал:
«Сегодня я — Украинолович». «Не хватало еще для полного счастья видеть Россию в полуфинале этого ужасного чемпионата», «Зимой Хорватия останется без российского газа», «Боже! Спасибо Хорватии», «Ну наконец вылетели эти никчемные!», «Ни один патриот вообще не должен смотреть чемпионат, раз он проводится в России!» — такие комментарии оставляют пользователи социальных сетей.
Вместе с тем, такие бурные торжества не остаются без критики.
«Мы развернули наши знамена после спортивного успеха другого государства и празднуем чужую победу над Россией?! Так это же синдром маленькой нации, наверное», — пишет одна из участниц дискуссий.
Напомним, что сборная Грузии ни разу не пробивалась на первенства мира и Европы по футболу.
Российский чемпионат мира в Грузии транслирует Общественное ТВ — «Первый канал».
Накануне российская команда проиграла в четвертьфинале мирового первенства по футболу, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.
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