В Грузии подрались российские и хорватские болельщики

Болельщики России и Хорватии подрались в Батуми

Хорватия в Инцидентом завершился просмотр футбольного матча чемпионата мира Россия Батуми , полиция начала расследование обстоятельств случившегося.

Как сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», в полицию обратились российские туристы, которые смотрели футбол на одной из центральных площадей столицы Аджарии. Они заявили, что их оскорбляли словесно и физически.

Грузинские участники случившегося говорят, что протестовали против того, что «российские флаги реяли» в «оккупированной Россией Грузии ».

Болельщики сборной Хорватии из числа грузин говорят, что кричали: «Вперед, Хорватия!», а также не скрывают, что нецензурно отзывались о России как о «стране-оккупанте», что вызывало недовольство россиян.

Отмечается, что российскую девушку, которая давала показания полицейским, пришло поддержать в отделение несколько молодых грузинских мужчин.

О предварительных итогах расследования станет известно 9 июля.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений после войны 2008 года, при этом Грузию в прошлом году посетило 1,4 млн россиян.

В субботу российская команда проиграла в четвертьфинале мирового первенства по футболу, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.