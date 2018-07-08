Ещё
В Грузии подрались российские и хорватские болельщики
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болельщики России и Хорватии подрались в Батуми 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инцидентом завершился просмотр футбольного матча чемпионата мира Россия — Хорватия в Батуми, полиция начала расследование обстоятельств случившегося.
Как сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», в полицию обратились российские туристы, которые смотрели футбол на одной из центральных площадей столицы Аджарии. Они заявили, что их оскорбляли словесно и физически.
Грузинские участники случившегося говорят, что протестовали против того, что «российские флаги реяли» в «оккупированной Россией Грузии».
Болельщики сборной Хорватии из числа грузин говорят, что кричали: «Вперед, Хорватия!», а также не скрывают, что нецензурно отзывались о России как о «стране-оккупанте», что вызывало недовольство россиян.
Отмечается, что российскую девушку, которая давала показания полицейским, пришло поддержать в отделение несколько молодых грузинских мужчин.
О предварительных итогах расследования станет известно 9 июля.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений после войны 2008 года, при этом Грузию в прошлом году посетило 1,4 млн россиян.
В субботу российская команда проиграла в четвертьфинале мирового первенства по футболу, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Западные СМИ выразили восхищение сборной России НАТО похвалилось выходом в полуфинал ЧМ только членов альянса В соцсетях Грузии празднуют поражение сборной России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала480
Смолов взбесил россиян212
Хорваты устроили скандал1093
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной132
Запад возгордился героизмом россиян157
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
03:15
Овечкин прокомментировал успех сборной
Хоккей Прочее
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Сборная России обратилась к болельщикам
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение