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Собчак ответила обидчикам Смолова
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Собчак: хочу послать лучи поддержки Смолову. Ненавижу, когда начинается травля 

Чемпионат.com 1 час назад
Экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак поддержала форварда сборной России Фёдора Смолова, которого многие болельщики раскритиковали за игру на чемпионате мира — 2018.
≥≥ Смолов взбесил оправданием за незабитый пенальти
«Я хочу послать лучи поддержки Фёдору Смолову. Я ненавижу, когда начинается травля. Когда от любви до ненависти один шаг. Не ошибается тот, кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом. Но и в футболе, и в жизни лучше быть ошибившимся игроком, чем удачливым болельщиком.
Я думаю, для Фёдора Смолова этот чемпионат стал настоящим психологическим потрясением. Лучший игрок сборной на старте, все рекламные контракты и обложки — его, и вдруг весь чемпионат он себя не проявляет и его ставят в запас. Если Черчесов выпустил его в важнейший матч в середине, стоит предположить, что на тренировках он продолжал показывать блестящие результаты, но такие битвы, как вчера, это прежде всего битва Воли, Характера. Не все выдерживают. Но нетерпимость к чужой ошибке — самая неприятная черта человека.
Давайте любить не только фаворитов нашей сборной, но и тех, кому сегодня нелегко. У каждого из нас в жизни, поверьте, будет свой «плохой пенальти» и свой период «никак-себя-не-проявил», в такие моменты надо глубоко вдохнуть, выдохнуть и идти дальше. И в каждой чужой ошибке всегда нужно видеть себя самого, вот так вот сидящим на своём умозрительном футбольном поле жизни. У меня всё», — написала Собчак в своём «инстаграме».
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Комментарии89  Ещё 2 источника 
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