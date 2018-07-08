Александр Емельяненко оценил игру сборной РФ

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оценил выступление сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира, где подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала.
«Блестяще наша команда сыграла. Не хватило чуть везения. Всё решила лотерея пенальти. А игра с хорватами была равной», — приводит слова Емельяненко Sport24.
Ранее нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба решил отблагодарить каждого игрока национальной команды за выступление на домашнем чемпионате мира 2018 года.