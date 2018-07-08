Черчесов назвал главное достижение 

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к игрокам по итогам выступления на чемпионате мира 2018 года.
«Ваше главное достижение заключается в том, что вы стали со страной по-настоящему единым целым!» — цитирует Черчесова пресс-служба сборной России в Twitter.
Станислав Черчесов — команде: "Ваше главное достижение заключается в том, что вы стали со страной по-настоящему единым целым!" #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/Xs0Yx8Fkgi— Сборная России (@TeamRussia) 8 июля 2018 г.
Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оценил выступление сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира, где подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала.