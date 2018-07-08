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Черчесов назвал главное достижение
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Черчесов назвал главное достижение 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к игрокам по итогам выступления на чемпионате мира 2018 года.
«Ваше главное достижение заключается в том, что вы стали со страной по-настоящему единым целым!» — цитирует Черчесова пресс-служба сборной России в Twitter.
Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оценил выступление сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира, где подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала.
RT на русском: последние новости
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