«Сложно сказать, это слезы радости или поражения»

Сборная России встретилась с болельщиками на Воробьевых горах

Сборная России встретилась с болельщиками после вылета с чемпионата мира из-за поражения от хорватов. В обращении к согражданам главный тренер Станислав Черчесов призвал оказывать поддержку команде и дальше, а также пригласил россиян на мундиаль 2022 года в Катаре.

Сборная России по футболу вернулась из Сочи в Москву и посетила главную фан-зону чемпионата мира — 2018 на Воробьевых горах. Судя по всему, мероприятие значилось в графике команды изначально и планировалось на следующий день после завершения выступления на домашнем мундиале. Конец кампании мог наступить намного раньше, однако подопечные Станислава Черчесова продлили себе «жизнь» на форуме и провели пять матчей вместо трех, причем были очень близко к тому, чтобы обеспечить стране еще две игры.

В субботу поздно вечером на олимпийском стадионе «Фишт» россияне в предельно драматичной борьбе уступили Хорватии. Основное время матча окончилось вничью, затем команды обменялись голами в экстратаймах, а в серии пенальти фортуна выбрала игроков Златко Далича (2:2, 3:4).

Прибытие российских футболистов анонсировалось заранее. В итоге на площадке собрались десятки тысяч человек, вооруженные баннерами и транспарантами.

Сборную встретили шквалом оваций, из-за чего некоторые игроки оказались несколько смущены.

Пожалуй, единственным, кого народная любовь ничуть не сбила с толку, был самый опытный член сборной — 54-летний наставник Станислав Черчесов. Было видно, ему приятно находиться в лучах славы.

Раззадоривая подопечных, тренер принялся театрально дирижировать толпой. Люди сперва не знали, как реагировать, а затем принялись одобрительно гудеть. Точно так же Черчесов вел себя по ходу субботней игры — особенно, когда россияне уступали в счете (1:2). Его отчаянные старания завели и игроков, и болельщиков.

Теперь же специалист обратился к болельщикам с приветственным словом. Если верить Черчесову, на протяжении всего мундиаля народ и сборная «были вместе».

«Вы были не 12, а 13, 14 и даже 15 игроками, — высказался он. — Мы очень хотели пройти дальше, но не смогли. Верю, в Катаре-2022 получится лучше. Так что — все туда! Без вас ничего бы не получилось.

Поддержка чувствовалась с первой секунды стартового матча. Мы долго запрягаем, но если запрягаем, то быстро идем».

Многих волновало, отважится ли выступить с речью Федор Смолов . Он стал, пожалуй, главным антигероем матча с российской стороны, не использовав голевой момент в дополнительное время и чуть позже не реализовав 11-метровый.

Смолов высказался, причем чувствовалось, что ему самому очень досадно из-за произошедшего. Почти синхронно он выложил в инстаграме фотографию заполненной болельщиками площади перед сценой. Комментарии к посту он, впрочем, на всякий случай закрыл.

«Я испытывал бы все то же самое, что у вас есть в мой адрес после вчерашнего матча, — признался Смолов. — Спасибо, что вы нас поддерживали. Я искренне счастлив, что являюсь гражданином России и частью такой великой страны. Такой души, какая есть у нашего народа, больше ни у кого в мире нет. Спасибо вам. Дай бог каждому здоровья».

К микрофону подходили многие футболисты. В основном комментарии были похожи: игроки благодарили зрителей за поддержку, клялись во взаимности намерений и обещали не останавливаться на достигнутом.

Все вместе они во главе с Черчесовым подняли гигантскую растяжку со словами «Играем за вас». Болельщики ответили своим баннером — «Мы вами гордимся».

Настоящим эксклюзивом явилось обращение к публике Сергея Игнашевича . Защитник практически не дает интервью и не останавливается в микст-зоне, поэтому многие даже не знают тембр его голоса. Однако на Воробьевых он сделал исключение. Речь Игнашевича получилась прощальной.

Сразу после проигрыша хорватам армеец объявил о завершении карьеры. Совсем немного не хватило ему, чтобы сыграть за сборную в 39 лет — именно столько исполнится Сергею в день матча за третье место. В любом случае, Игнашевич классно провел мундиаль и переписал все мыслимые национальные рекорды.

«Очень приятно было играть для вас, — сказал он толпе. — Мы видели вас на трибунах, в других городах. Очень счастливы, что удалось вместе с вами испытать эти эмоции. Вчера были слезы — у меня и многих ребят. Сложно сказать, слезы поражения или счастья. Очень рады, что праздник удался».

Редчайший случай: произнося свою речь, Игнашевич улыбнулся. В это же время среди стоявших на сцене были и такие, на кого было просто больно смотреть. Александр Головин Игорь Акинфеев следили за происходящим с отстраненными, предельно грустными лицами. Не веселее был и Артем Дзюба , который в субботу пустил слезу в прямом эфире ТВ.

«Мы очень счастливы от того, что делаем для вас. Мы играли душой и сердцем. Вы — лучшие!» — вратарь республики высказался коротко, но емко.

«Мы доказали, что мы футбольная страна», — Дзюба, как всегда, рубанул правду-матку, опровергнув знаменитое утверждение Леонида Слуцкого.

Вскоре лучшие футболисты России покинули сцену. Народ еще долго благодарил их аплодисментами.