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Моуринью оценил игру российской сборной
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Моуринью назвал феноменальной игру России на ЧМ-2018 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Жозе Моуринью поделился мнением об игре российских футболистов на чемпионате мира 2018.
Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высоко оценил выступление сборной России на чемпионате мира 2018, который в этом году проходит в России.
В интервью для телеканала Russia Today он рассказал, что сборная сражалась «на пределе своих возможностей», что помогло команде завоевать сердца всей страны.
«Россия покинула турнир с гордостью, Станиславу Черчесову удалось объединить команду», — заявил Моуринью.
Португальский тренер назвал игру российских спортсменов «феноменальной», добавив, что перед началом турнира болельщики и не могли предположить, что национальной сборной удаться пройти так далеко. Отдельно он отметил мастерство Денис Чернышева и Александр Головина.
«В футбольном плане Россия может смотреть в будущее с надеждой», — подытожил Моуринью.
На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала, уступив команде Хорватии лишь в серии послематчевых пенальти.
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