Моуринью оценил игру российской сборной

Моуринью назвал феноменальной игру России на ЧМ-2018

Жозе Моуринью поделился мнением об игре российских футболистов на чемпионате мира 2018.

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высоко оценил выступление сборной России на чемпионате мира 2018, который в этом году проходит в России.

В интервью для телеканала Russia Today он рассказал, что сборная сражалась «на пределе своих возможностей», что помогло команде завоевать сердца всей страны.

«Россия покинула турнир с гордостью, Станиславу Черчесову удалось объединить команду», — заявил Моуринью.

Португальский тренер назвал игру российских спортсменов «феноменальной», добавив, что перед началом турнира болельщики и не могли предположить, что национальной сборной удаться пройти так далеко. Отдельно он отметил мастерство Денис Чернышева и Александр Головина.

«В футбольном плане Россия может смотреть в будущее с надеждой», — подытожил Моуринью.

На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала, уступив команде Хорватии лишь в серии послематчевых пенальти.