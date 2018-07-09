Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России

Слепаков извинился перед футболистами российской сборной

Комик Семен Слепаков принес извинения сборной России по футболу после обидного невыхода команды в полуфинал ЧМ-2018. Ранее он в шутливой форме предлагал сделать главным тренером отечественных футболистов главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова

Российский комик Семен Слепаков принес публичные извинения членам отечественной сборной по футболу. Соответствующая запись появилась в инстаграме 38-летнего продюсера и сценариста после невыхода подопечных Станислава Черчесова в полуфинал домашнего мундиаля.

«Это пост благодарности и поддержки сборной России по футболу. Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все.

Теперь не так. Спасибо вам за это. Было мощно и феерично. Для меня вы не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева, которые все самое лучшее отдают гостям. У вас есть повод гордиться собой, так как мы гордимся вами»,

Ранее Семен и фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустили клип на совместную песню под названием «Чемпионы». В сети композиция появилась уже после успешного старта сборной на ЧМ-2018 — как раз в тот момент, когда национальная команда впервые в своей новейшей истории оформила выхода в плей-офф планетарного первенства.

В композиции музыканты поблагодарили российских футболистов за хорошее выступление на турнире, а также отметили свое недавнее отношение к сборной, в основном негативное. Кроме того, авторы произведения принесли игрокам извинения.

«Вы теперь для нас герои, вам поклоны бьет народ. Если кто-то рот раскроет, разорвем мы этот рот», — пообещали исполнители.

В треке среди прочего прозвучала отсылка к песне Слепакова, «взорвавшей» Интернет прямиком перед началом мундиаля. В ней Семен в шутливой форме рассказал о выдуманной истории, как в преддверии ЧМ-2018 Черчесова в кресле главного тренера россиян меняет глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Сама композиции вызвала неоднозначную реакцию — к примеру, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, ознакомившись с новым творением Слепакова, подверг комика критике и призвал того извиниться перед Кадыровым.

«Мы все знаем, что Рамзан Кадыров неоднократно показывал, что способен выполнять сложные и, казалось бы, невыполнимые задачи. В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного. Я от себя посоветовал бы ему извиниться перед российской сборной и Рамзаном Ахматовичем. Ну не уполномочивал его никто, кто ему дал право? Они решили позабавить публику, на мой взгляд, не очень достойным способом», — передает слова Умарова РИА «Новости».

Сам Кадыров при этом отнесся к песне Слепакова с юмором.

«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа», — написал глава Чечни на своей странице «ВКонтакте».

На ЧМ-2018 сборная России, которую перед стартом считали одной из слабейших команд турнира, вышла в плей-офф со второго места в группе, разгромив Саудовскую Аравию (5:0), победив Египет (3:1) и уступив Уругваю (0:3), а затем сумела сенсационно пробиться в четвертьфинал — по пенальти были повержены испанцы.

К сожалению, попасть в четверку сильнейших у россиян не получилось — после 2:2 за 120 минут игрового времени против хорватов подопечные Черчесова уступили им в серии 11-метровых.

Добавим, что на данный момент на чемпионате мира остались четыре европейские команды — уже упомянутые «шашечные», англичане, французы и бельгийцы.