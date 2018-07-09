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Расстроенный фанат выбросил телевизор в окно
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Расстроенный фанат выбросил телевизор в окно 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Тюменец вышвырнул из окна собственный телевизор после вылета сборной России с чемпионата мира по футболу 2018 года.
Накануне паблик «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» опубликовал несколько фотографий разбитого плазменного телевизора, лежащего на асфальте в одном из дворов на улице Червишевский тракт.
Очевидец, сделавший снимки, сообщил авторам сообщества, что телевизор мог выбросить один из местных фанатов сборной России по футболу, слишком расстроившийся из-за ее поражения в четвертьфинале чемпионата мира.
«ЧП Тюмень» отмечает, что в результате падения телевизора не пострадали ни случайные прохожие, ни припаркованные во дворе автомобили.
7 июля на сочинском стадионе «Фишт» сборная России уступила Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 2018 года. 90 минут основного времени игры завершились со счетом 1:1, в дополнительное команды также отличились по разу, а в серии пенальти со счетом 3:4 сильнее оказались хорваты.
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