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Лопырева обратилась к российским футболистам
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Лопырева обратилась к российским футболистам 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева на своей странице в Instagram обратилась к сборной России по футболу и поблагодарила игроков.
«Российская команда родилась на наших глазах и создала новую историю для российского футбола. Ребята, мы так гордимся вами. Вы сделали невозможное возможным», — подчеркнула Лопырева.
Она напомнила, что после матча с Хорватией нападающий Артем Дзюба не мог сдержать слез. Лопырева подчеркнула, что «слезы того, кто боролся за все, дорогого стоят».
В заключение Лопырева написала, что сборная России не проиграла, а подарила всей стране «удивительные эмоции и огромную надежду».
Сборная России уступила команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Матч закончился ничьей (2:2), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу Хорватии. Выход в 1/4 финала стал лучшим результатом в истории российской сборной на чемпионатах мира.
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