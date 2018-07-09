Лопырева обратилась к российским футболистам

Телеведущая, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева на своей странице в Instagram обратилась к сборной России по футболу и поблагодарила игроков.

«Российская команда родилась на наших глазах и создала новую историю для российского футбола. Ребята, мы так гордимся вами. Вы сделали невозможное возможным», — подчеркнула Лопырева.

Она напомнила, что после матча с Хорватией нападающий Артем Дзюба не мог сдержать слез. Лопырева подчеркнула, что «слезы того, кто боролся за все, дорогого стоят».

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) 8 Июл 2018 в 2:14 PDT

В заключение Лопырева написала, что сборная России не проиграла, а подарила всей стране «удивительные эмоции и огромную надежду».

Сборная России уступила команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Матч закончился ничьей (2:2), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу Хорватии. Выход в 1/4 финала стал лучшим результатом в истории российской сборной на чемпионатах мира.