Ещё
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, посвященную игре сборной России на ЧМ-2018.
На снимке запечатлен телевизор, окруженный иконами, с Федором Смоловым на экране. Глюкоза подчеркнула, что фото принадлежит «неизвестному автору».
Певица поблагодарила российских футболистов «за эмоции и за борьбу».
«Даже когда очень хочется всем сердцем, может не получиться», — отметила она.
Подписчикам Глюкозы фотография не понравилась, и они обвинили певицу в «богохульстве».
«Надо же, ума хватило экран иконами обвешать! Ничего святого», — написал @vassaart.
Другой пользователь добавил, что это «не фото, а настоящая мерзость». «Не стыдно?! Хотя откуда там стыд…» — возмутился он.
«Что за фотография? БОГОХУЛЬСТВО, постыдилась бы…» — заявил @dibujo_. _.
Также пользователи посоветовали певице «покрутить ладаном» перед экраном.
Сборная РФ уступила команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Встреча закончилась ничьей (2:2), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу Хорватии.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине389
После матча с Россией хорваты обратились в больницу67
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России47
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала904
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»751
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение