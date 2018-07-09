«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым 

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, посвященную игре сборной России на ЧМ-2018.
На снимке запечатлен телевизор, окруженный иконами, с Федором Смоловым на экране. Глюкоза подчеркнула, что фото принадлежит «неизвестному автору».
Ну что, друзья! Вот так! Даже когда очень хочется всем сердцем, может не получиться. Это игра! И спасибо нашим ребятам за эту борьбу! За эмоции и за то, что так всех нас сплотили и заставили поверить в чудо! Побольше бы нам таких моментов в жизни, когда мы рядом, когда мы заодно! P. S. Фото неизвестного автора, но мы болели всей душой. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Певица поблагодарила российских футболистов «за эмоции и за борьбу».
«Даже когда очень хочется всем сердцем, может не получиться», — отметила она.
Подписчикам Глюкозы фотография не понравилась, и они обвинили певицу в «богохульстве».
«Надо же, ума хватило экран иконами обвешать! Ничего святого», — написал @vassaart.
Другой пользователь добавил, что это «не фото, а настоящая мерзость». «Не стыдно?! Хотя откуда там стыд…» — возмутился он.
«Что за фотография? БОГОХУЛЬСТВО, постыдилась бы…» — заявил @dibujo_. _.
Также пользователи посоветовали певице «покрутить ладаном» перед экраном.
Сборная РФ уступила команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Встреча закончилась ничьей (2:2), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу Хорватии.