Пугачева сделала заявление после вылета России с ЧМ

Пугачева поблагодарила футболистов за надежду

Певица Алла Пугачева прокомментировала игру российской сборной по футболу с командой Хорватии, заявив, что это был «победный проигрыш».

«Проигрыш иногда бывает и победным. Спасибо нашим ребятам за надежду и веру в российский футбол!», — написала певица Алла Пугачева на своей странице в Instagram.

Напомним, 7 июля российская сборная по футболу проиграла в четвертьфинале ЧМ, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.

Ранее телеведущий Иван Ургант признался в любви сборной России.