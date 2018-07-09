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Пугачева сделала заявление после вылета России с ЧМ
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Пугачева поблагодарила футболистов за надежду 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певица Алла Пугачева прокомментировала игру российской сборной по футболу с командой Хорватии, заявив, что это был «победный проигрыш».
«Проигрыш иногда бывает и победным. Спасибо нашим ребятам за надежду и веру в российский футбол!», — написала певица Алла Пугачева на своей странице в Instagram.
Напомним, 7 июля российская сборная по футболу проиграла в четвертьфинале ЧМ, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.
Ранее телеведущий Иван Ургант признался в любви сборной России.
Команда Станислава Черчесова в домашнем турнире одержала победу над Саудовской Аравией, Египтом и Испанией.
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