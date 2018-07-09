Британские СМИ восхитились сборной России

Guardian: Русские футболисты покинули ЧМ с высоко поднятой головой

Станислав Черчесов сравнил поражение в матче с Хорватией с отставкой из армии, когда не хочешь ее покидать. Но это разочарование не уменьшает того успеха, которого добилась команда, написала Guardian

«Кто, если не вы? Когда, если не сейчас?» — гласили плакаты, поднятые на стадионе во время исполнения российского гимна. Это напоминало своеобразный призыв к оружию для игроков, которые уже превзошли все ожидания, тусуясь на своей собственной вечеринке намного дольше, чем кто-либо мог представить, отметила британская Guardian.

Но чемпионат должен продолжаться без хозяев. Хорватия разбила отважное сопротивление россиян, как и их сердца, в конце длинной и утомительной встречи в Сочи за выход в полуфинале на Англию. Стадион наполнился слезами, когда Иван Ракитич забил победный пенальти, чтобы отправить Хорватию дальше и положить конец российской сказке.

На мгновение показалось, что время остановилось, в то время как печаль заполняла арену, где Россия играла с таким воодушевлением и мужеством, продемонстрировав все свои силы и сравняв счет в разгаре дополнительного времени, уже в тот момент, когда казалось, что игроки Станислава Черчесова сдались и им больше нечего показать.

Однако после того, как горькая пилюля поражения была проглочена, состоялась демонстрация гордости российскими болельщиками своей командой, когда на стадионе раздались теплые аплодисменты.

Для кого-то разочарование от поражения всё ещё было слишком сильным. Федор Смолов , один из двух российских игроков, не забивших пенальти, оставался на поле в одиночку, пока ему не помогли подняться на ноги сотрудники стадиона.

Несмотря на очевидную боль, Станислав Черчесов созранял мужественное лицо.

«Мы чувствуем себя призывниками. Это похоже на«демобилизацию» немного раньше, когда вы хотели бы оставаться в армии еще какое-то время. Было бы лучше, если бы мы остались до 15 июля», — сказал Черчесов сразу после поражения.

Тем не менее, зайти так далеко, было далеко за пределами мечтаний большинства российских фанатов футбола. Сборная с самым низким местом в рейтинге на турнире была грушей для битья для своих СМИ перед началом турнира. Как же изменился их тон за последние три недели. Это был первый четвертьфинал чемпионата мира для России со времен достижений сборной СССР между 1958 и 1970 годами.

Питаясь энергией домашней поддержки, Россия с самого начала игры против Хорватии была на «той ноге», прессингуя на поле, борясь за мяч и амбициозно атакуя, чего ей не хватало в матче с Испанией. Артем Дзюба боролся за каждый мяч так, как будто его жизнь зависела от этого, Марио Фернандес постоянно помогал на правом фланге, а Денис Черышев , находясь в хорошей связи с Дзюбой, совершил удар в верхний угол и забил еще один гол на чемпионате.

И хотя этого оказалось недостаточно для победы, российские игроки могут покинуть чемпионат мира с высоко поднятой головой.

Напомним, в субботу российская команда проиграла в четвертьфинале мирового первенства по футболу, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.

Отметим, несмотря на то, что Россия покидает соревнование, западные СМИ выразили восхищение игрой российской сборной, похвалив команду за характер и футбол, показанный на чемпионате в целом и в четвертьфинале в частности.