Ещё
Киркоров утешил российских футболистов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Киркоров утешил российских футболистов 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Instagram
Певец Филипп Киркоров записал видеообращение к российской сборной по футболу, призвав не расстраиваться из-за проигрыша в четвертьфинале ЧМ–2018, и поблагодарил за игру.
«Дорогие наши футболисты. Спасибо вам за потрясающую игру, за неповторимые эмоции, которые мы испытали все вместе в разных концах света, вы объединили нас как никогда, вне зависимости от результата. Пожалуйста, не расстраивайтесь, потому что это здорово, что вы так играли. Вы превзошли ожидания всех поклонников, никто не ожидал даже этого. Вы лучшие, спасибо вам! Эти слезы — слезы счастья, и этого результата могло бы не быть, такого никто не предполагал, вы молодцы!», — написал певец Филипп Киркоров в Instagram.
Его поддержали подписчики:
«Отличные слова! А пенальти — это лотерея, правильно говорят. Тут, как кому повезет», — считает dashutashadrina.
«Согласна с Филиппом! Наши ребята молодцы! Игра была очень достойная! Голы были красивые!», — написала lubov_chigazhova.
В минувшую субботу сборные России и Хорватии встретились на стадионе «Фишт» в Сочи в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу, который проходит в России. В основное время игра закончилась ничьей со счетом 2:2, но серия пенальти выявила победителя — хорваты выиграли со счетом 4:3.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия лишилась шансов на выход в полуфинал ЧМ Зеппельт нашел причину для критики антидопинговой системы на ЧМ-2018 Более 70% россиян следили за матчем сборной России в 1/8 финала ЧМ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине498
После матча с Россией хорваты обратились в больницу69
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок14
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина2
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала906
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение