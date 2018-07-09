Киркоров утешил российских футболистов

Певец Филипп Киркоров записал видеообращение к российской сборной по футболу, призвав не расстраиваться из-за проигрыша в четвертьфинале ЧМ–2018, и поблагодарил за игру.

«Дорогие наши футболисты. Спасибо вам за потрясающую игру, за неповторимые эмоции, которые мы испытали все вместе в разных концах света, вы объединили нас как никогда, вне зависимости от результата. Пожалуйста, не расстраивайтесь, потому что это здорово, что вы так играли. Вы превзошли ожидания всех поклонников, никто не ожидал даже этого. Вы лучшие, спасибо вам! Эти слезы — слезы счастья, и этого результата могло бы не быть, такого никто не предполагал, вы молодцы!», — написал певец Филипп Киркоров в Instagram.

Его поддержали подписчики:

«Отличные слова! А пенальти — это лотерея, правильно говорят. Тут, как кому повезет», — считает dashutashadrina.

«Согласна с Филиппом! Наши ребята молодцы! Игра была очень достойная! Голы были красивые!», — написала lubov_chigazhova.

В минувшую субботу сборные России и Хорватии встретились на стадионе «Фишт» в Сочи в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу, который проходит в России. В основное время игра закончилась ничьей со счетом 2:2, но серия пенальти выявила победителя — хорваты выиграли со счетом 4:3.