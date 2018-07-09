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Путин встретится со сборной России
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Путин встретится со сборной России в ближайшее время 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин намерен встретиться со сборной России по футболу в ближайшее время.
На домашнем ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, пенальти — 3:4).
— Он найдет возможность так или иначе встретиться с нашей сборной в самой ближайшей перспективе, — приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Кроме того, Путин пригласил главного тренера сборной Станислава Черчесова принять участие в заседании, посвященном наследию чемпионата мира. Оно запланировано на 20 июля в Калининграде, это будет совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета АНО "Оргкомитет "Россия — 2018".
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