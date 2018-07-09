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Макрон не встретит Путина на 1/2 ЧМ
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Макрон не встретит Путина на матче сборной Франции в Санкт-Петербурге 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон не встретятся в Санкт-Петербурге, куда последний приедет на полуфинальный матч чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Насколько нам известно, господин Макрон имеет в виду прилететь в Петербург исключительно на матч и сразу после этого покинуть Санкт-Петербург. В свою очередь график президента (России) не предусматривает посещение этого матча», — сказал Песков.
Он также отметил, что встречи на высшем уровне между Францией и Россией достаточно интенсивны, и дефицита в общении нет.
6 июля сообщалось, что Макрон прибудет в Санкт-Петербург, чтобы поддержать свою национальную сборную в матче с Бельгией. Игра пройдет 10 июля.
В последний раз оба президента встречались в конце мая в ходе Петербургского экономического форума.
Власти Великобритании, Исландии, Польши и Австралии объявили бойкот мундиалю, отказавшись отправлять в Россию официальные делегации из-за якобы отравления российскими спецслужбами Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
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