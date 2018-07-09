ФИФА вынесла вердикт России после вылета с ЧМ

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FIFA признала сборную России лучшей по защите 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Международная федерация футбола (FIFA) назвала сборную России лучшей после четвертьфиналов по статистическим показателям в обороне. Об этом сообщается на сайте ЧМ-2018.
На счету российской команды больше всего оборонительных действий — 259 выносов, отборов и сейвов.
Лучшей командой в атаке стала сборная Бразилии (292 атаки), лучшими по передачам признаны испанцы (3120 успешных передач), а лидером по результативности стала Бельгия (14 голов).
Также FIFA признала бразильца Неймара лучшим игроком по ударам, лучшим по передачам стал испанец Серхио Рамос, лучшим по сейвам — мексиканец Гильермо Очоа, а россиянин Роман Зобнин стал лучшим игроком по пробегу.
В тройку лучших бомбардиров вошли Гарри Кейн (Англия, шесть голов), Ромелу Лукаку (Бельгия, четыре гола) и Денис Черышев (Россия, четыре гола).
Сборная РФ уступила хорватам в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Матч закончился ничьей (2:2), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу Хорватии. За выход в финал будут бороться сборные Бельгии и Франции, а также Англии и Хорватии.
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