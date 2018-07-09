ФИФА вынесла вердикт России после вылета с ЧМ

FIFA признала сборную России лучшей по защите

Международная федерация футбола (FIFA) назвала сборную России лучшей после четвертьфиналов по статистическим показателям в обороне. Об этом сообщается на сайте ЧМ-2018.

На счету российской команды больше всего оборонительных действий — 259 выносов, отборов и сейвов.

Лучшей командой в атаке стала сборная Бразилии (292 атаки), лучшими по передачам признаны испанцы (3120 успешных передач), а лидером по результативности стала Бельгия (14 голов).

Также FIFA признала бразильца Неймара лучшим игроком по ударам, лучшим по передачам стал испанец Серхио Рамос, лучшим по сейвам — мексиканец Гильермо Очоа , а россиянин Роман Зобнин стал лучшим игроком по пробегу.

Сборная РФ уступила хорватам в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Матч закончился ничьей (2:2), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу Хорватии. За выход в финал будут бороться сборные Бельгии и Франции, а также Англии и Хорватии.