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Черчесов назвал победителя ЧМ-2018
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Черчесов сказал, кого хочет видеть победителем ЧМ-2018 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сказал, какую сборную собирается поддерживать после поражения от хорватов.
«Я буду болеть за бельгийцев, потому что Роберто (Мартинес), их тренер, мне симпатичен, мы знакомы», — заявил он в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Также Черчесов ответил отрицательно на вопрос, будет ли он смотреть чемпионат мира после поражения от Хорватии.
Матч полуфинала ЧМ между Бельгией и Францией пройдет в Петербурге во вторник в 21.00. В другом полуфинале Хорватия встретится с Англией, игра состоится в среду в Москве в 21.00.
7 июля российская команда проиграла в четвертьфинале чемпионата, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.
ФИФА признала защиту сборной России лучшей на ЧМ-2018.
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