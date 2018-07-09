Ещё
Россияне о причинах проигрыша сборной РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали

Россияне о причинах проигрыша сборной РФ 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, в чем они видят причину поражения сборной России в матче с Хорватией.
33% респондентов считают, что в проигрыше сборной виноват Федор Смолов. Еще 32% уверены, что сборной «перестало везти».
Часть респондентов (17%) заявили, что сборной не хватило физической подготовки.
12% респондентов сочли, что россияне устали после предыдущих матчей. Еще 6% заявили, что российских футболистов «перехвалили, и они расслабились».
В опросе приняли участие 5861 человек.
Сборная России уступила команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Встреча закончилась ничьей (2:2), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу Хорватии. Один из 11-метровых ударов не смог реализовать Смолов.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина28
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали10
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине525
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок14
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение