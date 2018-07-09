Россияне о причинах проигрыша сборной РФ

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, в чем они видят причину поражения сборной России в матче с Хорватией.

33% респондентов считают, что в проигрыше сборной виноват Федор Смолов . Еще 32% уверены, что сборной «перестало везти».

Часть респондентов (17%) заявили, что сборной не хватило физической подготовки.

12% респондентов сочли, что россияне устали после предыдущих матчей. Еще 6% заявили, что российских футболистов «перехвалили, и они расслабились».

В опросе приняли участие 5861 человек.

Сборная России уступила команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018. Встреча закончилась ничьей (2:2), а серия пенальти — со счетом 4:3 в пользу Хорватии. Один из 11-метровых ударов не смог реализовать Смолов.