Россияне оценили поступок Виды

Большинство респондентов, опрошенных аналитической службой Рамблера, сочли поступок защитника сборной Хорватии Домагоя Виды провокацией.

80% респондентов считают поступок Виды политизированным.

16% опрошенных считают, что в Вида сам не понял смысла своего поступка. 4% респондентов затруднились ответить.

Ранее Вида записал вместе с экс-игроком хорватской сборной Огненом Вукоевичем видео, в ходе которого выкрикнул «Слава Украине!». Вукоевич сказал на записи, что победа над сборной РФ была «за „Динамо“ и за Украину».