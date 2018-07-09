Ещё
Россияне оценили поступок Виды
Далее:
Читайте также:
Ещё
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали

Россияне оценили поступок Виды 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство респондентов, опрошенных аналитической службой Рамблера, сочли поступок защитника сборной Хорватии Домагоя Виды провокацией.
80% респондентов считают поступок Виды политизированным.
16% опрошенных считают, что в Вида сам не понял смысла своего поступка. 4% респондентов затруднились ответить.
Ранее Вида записал вместе с экс-игроком хорватской сборной Огненом Вукоевичем видео, в ходе которого выкрикнул «Слава Украине!». Вукоевич сказал на записи, что победа над сборной РФ была «за „Динамо“ и за Украину».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина28
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали10
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине525
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок14
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение