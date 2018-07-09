Макаревич удивил реакцией на вылет россиян с ЧМ

«Я не расстроился»: Макаревич о вылете сборной России с ЧМ-2018

Российские звезды не расстроены вылетом нашей сборной с ЧМ-2018. Они отмечают, что футболисты и так показали настоящее чудо.

Если в России что-то действительно захотят сделать, то получается очень хорошо. Так комментирует организацию чемпионата мира музыкант Андрей Макаревич

"Что касается нашей сборной: я не расстроился, потому что они вообще показали чудеса. Я бы хотел, чтобы атмосфера праздника, радости от принятия гостей осталась у нас в городах, потому что, елки-палки, почему это должно происходить раз в несколько лет? Давайте вообще жить радостнее и веселее", — сказал музыант.

Поэт Владимир Вишневский , восхищаясь уровнем организации мундиаля, предлагает россиянам сохранить эту атмосферу "насовсем".

"Я обещал перед чемпионатом, надеялся отменить хотя бы временно свои стихи "когда бы мы попали в створ ворот, совсем иначе жил бы наш народ" и так далее. Сейчас я не читаю их всерьез, а просто цитирую как пройденное — но от концовки не отказываюсь", — отметил поэт. По словам Вишневского, создана атмосфера дружелюбия, которая вызывает у тех, кто остается в России, вопрос: может быть, так нам продолжить жить?

Россия показала себя одной из самых приветливых стран в мире, уверен спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой . Он также считает — если после футбольного чемпионата мира у россиян останется хоть малая толика той доброжелательности, улыбчивости, приветливости, которая была разлита по нашим городам, это будет большое достижение.

Журналист Владимир Познер не ожидал от сборной России таких результатов. Он надеется на то, что теперь футбол вновь станет популярной игрой.

"Что появится гораздо больше клубов, гораздо больше будут гонять мяч, чем раньше. Что постепенно этот вид спорта вернется на тот уровень, на котором он был в советское время, когда все-таки он не был номером один в мире, хотя чемпионами Европы сборная СССР становилась. Но это был футбол первой двадцатки. Я надеюсь, что это произойдет", — заявил журналист.

А народный артист России Михаил Боярский просто уверен, что российский футбол ждут большие перемены. По его словам, это "радость со слезами на глазах".

"Это оптимистическая трагедия, которая дает шансы надеяться на успехи нашей молодежи, которая знает теперь, на что опираться и кому подражать. Даже у меня дома женщин было не оторвать от телевизора — они все интересовались, кто выиграл, кто играет. Не говоря уже о мужчинах — я имею в виду совсем маленьких, крохотных внуков, которые с удовольствием смотрели", — рассказал Боярский радиостанции "Business.FM".

Матч Россия-Хорватия прошел 7 июля на сочинском стадионе "Фишт". Основное и дополнительное время окончилось вничью — 2:2. В серии послематчевых пенальти победили хорваты — 4:3. Команда Хорватии сыграет в полуфинале со сборной Англии.