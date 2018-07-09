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Хорватский фанат приехал в Россию и не испугался
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Хорватский фанат: я боялся ехать в Россию, но тут живут лучшие люди в мире 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Хорватский фанат Марко поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу в России, передает "Советский спорт".
"Это самый лучший чемпионат мира в истории! Россияне — лучшие люди в мире. Изначально я боялся ехать сюда, но в итоге решился и испытал что-то совершенно новое, великолепное и непередаваемое", — цитирует Марко журналист Дэнни Армстронг.
Сборная Хорватии сыграет против Англии в рамках полуфинала мундиаля в Москве.
Ранее сообщалось, что хорватский защитник Домагой Вида может перейти в "Ливерпуль".
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