Хорватский фанат приехал в Россию и не испугался

Хорватский фанат: я боялся ехать в Россию, но тут живут лучшие люди в мире

Хорватский фанат Марко поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу в России, передает "Советский спорт" "Это самый лучший чемпионат мира в истории! Россияне — лучшие люди в мире. Изначально я боялся ехать сюда, но в итоге решился и испытал что-то совершенно новое, великолепное и непередаваемое", — цитирует Марко журналист Дэнни Армстронг. Сборная Хорватии сыграет против Англии в рамках полуфинала мундиаля в Москве. Ранее сообщалось, что хорватский защитник Домагой Вида может перейти в "Ливерпуль".