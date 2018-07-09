Экс-игрок сборной Бразилии посоветовал России гордиться своими футболистами

Россияне могут гордиться своей сборной, которая выступлением на чемпионате мира показала, что уровень футбола в стране растет, заявил бывший игрок сборной Бразилии и мадридского «Реала» Жулио Баптиста.

«Россияне могут гордиться своей командой, которая великолепно выступила на чемпионате мира. Да, они вылетели, но пенальти — лотерея», — передает его слова РИА «Новости».

По его словам, уровень футбола в России растет. Кроме того, он похвалил организацию турнира, которая оказалась «просто великолепной».

Ранее западные СМИ также выразили восхищение игрой российской сборной на ЧМ-2018, похвалив команду за характер и футбол, показанный на чемпионате в целом и в четвертьфинале в частности.

В субботу российская команда проиграла в 1/4 чемпионата, уступив хорватам только в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 2:2.