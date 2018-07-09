Россиян обвинили в использовании аммиака

Российских футболистов обвинили в допинге

Немецкие журналисты заподозрили российских футболистов в применении допинга, пишет Bild . Основанием для таких предположений стали кадры из трансляции матча 1/8 финала чемпионата мира, в которой российский защитник Илья Кутепов предположительно вдыхает аммиак во время перерыва.

Издание отмечает, что аммиак не входит в список запрещенных препаратов, однако его применение оказывает стимулирующий эффект и улучшает подачу кислорода в организм спортсмена. По мнению немецких журналистов, благодаря аммиаку россияне получили преимущество над сборной Испании.

Скриншот BILD

Bild подчеркивает, что аммиак не так просто найти в свободной продаже, что указывает на очередной эпизод государственной поддержки допинга в РФ.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная России обыграла сборную Испании в серии пенальти (4:3). В матче следующего этапа россияне проиграли по пенальти (3:4) сборной Хорватии.