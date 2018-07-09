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В сборной РФ ответили на обвинения в применении аммиака
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В сборной РФ ответили на обвинения в применении аммиака 

Рамблер 2 часа назад
Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов прокомментировал обвинения журналистов немецкого издания Bild в употреблении аммиака в качестве допинга футболистами сборной России.
Как заявил Безуглов изданию «Чемпионат.ру», российские футболисты нюхали не аммиак, а нашатырный спирт, содержание аммиака в котором составляет 10%.
>> Россиян обвинили в использовании аммиака
«Речь идёт об обычном нашатырным спирте, который используется в мировом спорте много лет самыми разными странами. Тяжело сказать, какой фантазией нужно обладать, чтобы подозревать в нашатыре какой-то секретный допинг», — удивился Безуглов.
Безуглов добавил, что нашатырь продается в любой аптеке и используется не только в спортивной среде, но и в повседневной жизни.
«Это средство есть не только в спорте, но и на обычной работе у людей — когда кто-то теряет сознание, чувствует слабость — чтобы прийти в тонус. Просто за счет резкого запаха. Можно сходить в аптеку, купить ватку и нашатырный спирт», — сказал врач в интервью «Спорт-Экспрессу».
Ранее в немецком издании Bild вышел материал, в котором российских футболистов обвинили в применении секретного допинга путем вдыхания аммиака. Якобы именно аммиак позволил сборной России обыграть сборную Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
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