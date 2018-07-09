Хорват обратился к россиянам после скандала на ЧМ

Бывший футболист Огнен Вукоевич , исключенный из состава делегации сборной Хорватии, извинился перед россиянами после инцидента с видеозаписью.

Напомним, Огнен Вукоевич и защитник сборной Хорватии Домагой Вида после матча со сборной России опубликовали видео, на котором Вида кричит «Слава Украине!», а Вукоевич посвящает победу над российскими футболистами Украине и киевскому «Динамо».

По словам Вукоевича, его высказывания носили абсолютно мирный характер, но в России они могли быть поняты по-другому.

«Поэтому я сожалею и извиняюсь перед российской публикой, если они восприняли мои заявления таким образом. Я очень горжусь тем, что Хорватия сделала в России, и я хочу быть довольным парнями в оставшихся матчах», — приводит слова экс-футболиста Хорватский футбольный союз.

Вукоевич заявил, что с пониманием относится к решению отстранить его от участия в ЧМ и не хочет быть обузой для своей сборной в преддверии важного полуфинального матча.

Несмотря на извинения Вукоевича и его отстранение Хорватским футбольным союзом, FIFA приняла решение оштрафовать скаута на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение.