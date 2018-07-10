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Хорватам пожелали скорейшего вылета с ЧМ
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Нигматуллин: совершенно точно не желаю выхода сборной Хорватии в финал ЧМ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о возможном победителе чемпионата мира — 2018.
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"Предполагаю, что чемпионом мира станет либо Франция, либо Англия. Я бы хотел видеть в финале Станислава Черчесова и его компанию. А если говорить серьезно, то я совершенно точно не желаю выхода сборной Хорватии в финал. Слишком много вокруг этой команды шума, не связанного с футболом. Чтобы не портить праздник во всем мире и в России, в финале с Францией должны сыграть англичане", — сказал Нигматуллин.
Ранее экс-тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в интервью "Газете.Ru" оценил шансы полуфиналистов чемпионата мира — 2018 на победу в турнире.
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