Ещё
Нигматуллин пожелал хорватам вылета с ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Сборная РФ обратилась к фанатам
Сборная РФ обратилась к фанатам

Хорватам пожелали провала в полуфинале ЧМ 

Рамблер 12 часов назад
Фото: РИА Новости
«Грязной» политике и пропаганде, которую на чемпионате мира по футболу 2018 года устроила сборная Хорватии, не место в футболе и в России, заявил РИА Новости Руслан Нигматуллин, экс-голкипер российской сборной.
«Хочется, чтобы уже побыстрее хорваты уехали из нашей страны», — отметил он.
По словам Нигматуллина, футбольные успехи хорватской команды сопровождает «слишком много грязи».
«Поможет» в этом хорватам, уверен бывший вратарь, английский «ураган» — форвард сборной Англии Харри Кейн, возглавляющий список бомбардиров мундиаля с шестью голами.
Полуфинал чемпионата мира по футболу 2018 года Англия — Хорватия состоится сегодня на московском стадионе «Лужники».
После победы Хорватии над Россией в четвертьфинале первенства мира хорватский защитник Домагой Вида, автор одного из голов, записал видео, на котором, крикнув «Слава Украине!», посвятил победу ей.
Комментарии80  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер сборной Англии рассказал о настоящей России6
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию505
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым13
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине612
Сборная РФ обратилась к фанатам
Видео
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение