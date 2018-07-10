Нигматуллин пожелал хорватам вылета с ЧМ

Хорватам пожелали провала в полуфинале ЧМ

«Грязной» политике и пропаганде, которую на чемпионате мира по футболу 2018 года устроила сборная Хорватии, не место в футболе и в России, заявил РИА Новости Руслан Нигматуллин , экс-голкипер российской сборной.

«Хочется, чтобы уже побыстрее хорваты уехали из нашей страны», — отметил он.

По словам Нигматуллина, футбольные успехи хорватской команды сопровождает «слишком много грязи».

«Поможет» в этом хорватам, уверен бывший вратарь, английский «ураган» — форвард сборной Англии Харри Кейн , возглавляющий список бомбардиров мундиаля с шестью голами.

Полуфинал чемпионата мира по футболу 2018 года Англия — Хорватия состоится сегодня на московском стадионе «Лужники».

После победы Хорватии над Россией в четвертьфинале первенства мира хорватский защитник Домагой Вида, автор одного из голов, записал видео, на котором, крикнув «Слава Украине!», посвятил победу ей.