Нигматуллин сказал «пару ласковых» о хорватах

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Нигматуллин: совершенно точно не желаю выхода сборной Хорватии в финал ЧМ 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о возможном победителе чемпионата мира — 2018.
"Предполагаю, что чемпионом мира станет либо Франция, либо Англия. Я бы хотел видеть в финале Станислава Черчесова и его компанию. А если говорить серьезно, то я совершенно точно не желаю выхода сборной Хорватии в финал. Слишком много вокруг этой команды шума, не связанного с футболом. Чтобы не портить праздник во всем мире и в России, в финале с Францией должны сыграть англичане", — сказал Нигматуллин.
Ранее экс-тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в интервью "Газете.Ru" оценил шансы полуфиналистов чемпионата мира — 2018 на победу в турнире.
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