Россияне продолжат отмечать праздник футбола

Праздник футбола не закончился после поражения сборной России, уверены 66% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».

По их мнению, российская команда хоть и уступила Хорватии в четвертьфинале, однако чемпионат мира по футболу 2018 года продолжается.

Тем временем 34% пользователей «Рамблера» сообщили, что мундиаль перестал быть интересным для них после вылета сборной России.

В опросе приняли участие 7282 человека.

7 июля на сочинской арене «Фишт» Россия в серии пенальти проиграла команде Хорватии. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в дополнительных таймах соперники также отличились по разу, а в серии пенальти россияне реализовали три удара из пяти, тогда как хорваты четыре.