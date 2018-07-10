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Россияне продолжат отмечать праздник футбола
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Россияне продолжат отмечать праздник футбола 

Рамблер 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Праздник футбола не закончился после поражения сборной России, уверены 66% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».
По их мнению, российская команда хоть и уступила Хорватии в четвертьфинале, однако чемпионат мира по футболу 2018 года продолжается.
Тем временем 34% пользователей «Рамблера» сообщили, что мундиаль перестал быть интересным для них после вылета сборной России.
В опросе приняли участие 7282 человека.
7 июля на сочинской арене «Фишт» Россия в серии пенальти проиграла команде Хорватии. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в дополнительных таймах соперники также отличились по разу, а в серии пенальти россияне реализовали три удара из пяти, тогда как хорваты четыре.
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