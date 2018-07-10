Уткин объяснил «плохую игру» Смолова

Спортивный комментатор Василий Уткин пошутил, что разгадал казус футболиста Федора Смолова, который не забил пенальти в серии 11-метровых ударов против Хорватии, что лишило Россию шанса выйти в полуфинал ЧМ–2018. Уткин заявил, что во всем виновата нога Водяновой.
«А вот и разгадка казуса Смолова. Накануне турнира русский Vogue подменил ему правую ногу. Он весь турнир ею и играл, и пенальти в серии хорватам тоже бил ею. На каблуке. Наташа Водянова, как вы могли!», — заявил в своем Telegram-канале Уткин.
Напомним, на обложке июльского номера журнала Vogue было опубликовано совместное фото футболистов Федора Смолова, Дени Алвеса и Юлиана Дракслера и российской модели Натальи Водяновой. Уже тогда в официальном Instagram издания пользователи посмеялись над тем, что нога Водяновой в высоком кожаном сапоге «заменила» ногу футболиста сборной России по футболу Федора Смолова:
«Федору очень идут сапоги», — написала jignatieva.
«Это провал. Шрифт, его расположение, образ парней и этот визуальный ляп с сапогом у Смолова. Как так?», — спрашивает lena_gusgus.
Ранее защитник сборной России по футболу Марио Фернандес и нападающий российской команды Федор Смолов принесли свои извинения болельщикам за нереализованные пенальти в матче с хорватами.
В минувшую субботу российская команда уступила хорватам в четвертьфинале мирового первенства по футболу. Победитель в матче определился по итогам серии пенальти.