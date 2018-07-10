Уткин объяснил плохую игру Смолова заменой ноги

Спортивный комментатор Василий Уткин пошутил, что разгадал казус футболиста Федора Смолова , который не забил пенальти в серии 11-метровых ударов против Хорватии, что лишило Россию шанса выйти в полуфинал ЧМ–2018. Уткин заявил, что во всем виновата нога Водяновой.

«А вот и разгадка казуса Смолова. Накануне турнира русский Vogue подменил ему правую ногу. Он весь турнир ею и играл, и пенальти в серии хорватам тоже бил ею. На каблуке. Наташа Водянова, как вы могли!», — заявил в своем Telegram-канале Уткин. A post shared by Vogue Russia (@voguerussia) on May 11, 2018 at 6:22am PDT

Напомним, на обложке июльского номера журнала Vogue было опубликовано совместное фото футболистов Федора Смолова, Дени Алвеса и Юлиана Дракслера и российской модели Натальи Водяновой . Уже тогда в официальном Instagram издания пользователи посмеялись над тем, что нога Водяновой в высоком кожаном сапоге «заменила» ногу футболиста сборной России по футболу Федора Смолова:

«Федору очень идут сапоги», — написала jignatieva.

«Это провал. Шрифт, его расположение, образ парней и этот визуальный ляп с сапогом у Смолова. Как так?», — спрашивает lena_gusgus.

Ранее защитник сборной России по футболу Марио Фернандес и нападающий российской команды Федор Смолов принесли свои извинения болельщикам за нереализованные пенальти в матче с хорватами.

В минувшую субботу российская команда уступила хорватам в четвертьфинале мирового первенства по футболу. Победитель в матче определился по итогам серии пенальти.