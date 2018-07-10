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Букмекеры резко взвинтили коэффициенты на матч Франция — Бельгия
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Букмекеры резко взвинтили коэффициенты на матч Франция — Бельгия 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: bwin
Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициенты на матч ½ финала Франция — Бельгия, который будет сыгран сегодня. Игра состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.
На улучшенных для игроков условиях букмекер предлагает заключить пари то, что Франция выиграет этот матч и не пропустит ни одного мяча (4.40) . Клиенты также могут предположить, лидеры команд Гризманн и Лукаку смогут поразить ворота соперника, — подобный исход оценивается букмекером по коэффициенту 8.00. Также, клиенты могут сделать ставку, что исход будет определен в серии пенальти (пока ни одна из команд на текущем ЧМ в серии пенальти не играла).
Эксперты отдают предпочтение Франции, считая ее фаворитом, — поставить на победу трехцветных можно по коэффициенту 2.45. Победа команды Бельгии в основное время оценивается коэффициентом 3.10. Обе команды провели яркие четвертьфиналы и смогли забить по два гола: французы победили всухую, а бельгийцы в идеальном по накалу четвертьфинальном матче смогли пройти Бразилию — команду, считавшуюся главным фаворитом мундиаля.
Суперкоэффициенты bwin доступны каждый день, а предложения по ним выгоднее средних значений среди легальных букмекерских компаний. События можно выбирать самостоятельно — необходимо зайти на сайт букмекера bwin.ru, выбрать раздел «Суперкоэффициенты» и заключить пари.
* На момент публикации новости суперкоэффициенты составляют 4.40, 8.00 и 8.00. При этом они могут измениться в сторону повышения ближе к началу матча.
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