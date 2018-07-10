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Черчесов «прикрыл» Смолова за провал на ЧМ
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Черчесов взял вину на себя за неудачу Смолова на ЧМ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в эфире телеканала RT взял на себя ответственность за неудачное выступление нападающего «Краснодара» Федора Смолова на чемпионате мира.
«Это его (Федора Смолова) первый чемпионат мира, он не совсем грамотно подошел к нему в психологическом плане. Беру за это вину на себя, видимо, у меня не получилось найти нужный подход», — цитирует Черчесова «Интерфакс».
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По словам тренера, Смолов — «талантливый футболист» и «большой игрок», но «сейчас у него не сложилось».
Федор Смолов не сумел реализовать первый одиннадцатиметровый сборной России в серии пенальти матча ¼ финала со сборной Хорватии. Хорваты победили по пенальти со счетом 4:3 и вышли в полуфинал турнира.
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