Черчесов «прикрыл» Смолова за провал на ЧМ

Черчесов взял вину на себя за неудачу Смолова на ЧМ

«Это его (Федора Смолова) первый чемпионат мира, он не совсем грамотно подошел к нему в психологическом плане. Беру за это вину на себя, видимо, у меня не получилось найти нужный подход», — цитирует Черчесова «Интерфакс».

По словам тренера, Смолов — «талантливый футболист» и «большой игрок», но «сейчас у него не сложилось».

Федор Смолов не сумел реализовать первый одиннадцатиметровый сборной России в серии пенальти матча ¼ финала со сборной Хорватии. Хорваты победили по пенальти со счетом 4:3 и вышли в полуфинал турнира.