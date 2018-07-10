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Испанцы испугалась английских фанатов
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Испанцы испугалась английских фанатов в горе и радости 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Власти испанского муниципалитета Бенидорм приняли решение увеличить число полицейских на улицах в среду, 11 июля, когда Англия будет играть с Хорватией в полуфинале чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Express.
Жители Бенидорма боятся возможных столкновений с английскими фанатами.
Местные бизнесмены выразили опасения, что футбольные болельщики из Великобритании станут причиной беспорядков на улицах, как это было в субботу, 7 июля, после победы англичанин над Швецией в 1/4 финала. Тогда празднующие фанаты заполонили улицы, которые попытались очистить вызванные отряды специального назначения.
Как сообщил изданию один из британцев Гарри Норри, в Бенидорме не было ни одного фаната, который бы доставлял какие-то неудобства, на улицах просто царила атмосфера карнавала, и не было необходимости в полиции.
В полуфинале чемпионата мира по футболу, проходящего в России, сборная Англии сыграет с хорватами. Матч пройдет 11 июля на стадионе «Лужники» в Москве.
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