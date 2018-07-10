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Тренер сборной Англии знал о лжи против России
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Тренер сборной Англии еще до старта ЧМ считал негативные статьи о России ложью 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт рассказал о негативных статьях британских СМИ о России перед стартом чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
"То, как нас принимают здесь, — просто фантастика, организация турнира — высший класс. Я знаю, что и в прошлом году на Кубке конфедераций было точно так же.
Перед турниром пришлось видеть много неприятных историй. Я уже тогда думал, что они являются ложью, и они таковыми и оказались", — сказал Саутгейт.
Также специалист назвал турнир в России увлекательным и отметил высокий уровень организации первенства в различных городах страны.
Ранее Саутгейт заявил, что победа национальной команды на чемпионате мира — 2018 в России может затмить триумф национальной команды 1966 года.
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