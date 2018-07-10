Тренер сборной Англии знал о лжи против России

Тренер сборной Англии еще до старта ЧМ считал негативные статьи о России ложью

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт рассказал о негативных статьях британских СМИ о России перед стартом чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

"То, как нас принимают здесь, — просто фантастика, организация турнира — высший класс. Я знаю, что и в прошлом году на Кубке конфедераций было точно так же.

Перед турниром пришлось видеть много неприятных историй. Я уже тогда думал, что они являются ложью, и они таковыми и оказались", — сказал Саутгейт.

Также специалист назвал турнир в России увлекательным и отметил высокий уровень организации первенства в различных городах страны.

Ранее Саутгейт заявил, что победа национальной команды на чемпионате мира — 2018 в России может затмить триумф национальной команды 1966 года.