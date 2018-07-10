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Неймара обозвали посмешищем ЧМ
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Нигматуллин назвал Неймара посмешищем чемпионата мира — 2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью "Газете.Ru" объяснил, каким образом сборная Бельгии смогла обыграть команду Бразилии на чемпионате мира — 2018.
"Нынешнее поколение сборной Бельгии обладает молодыми, но в то же время мастеровитыми футболистами, которые являются лидерами во многих европейских топ-клубах.
У бразильцев тоже отличный подбор футболистов, но отсутствует команда. Ведущий игрок "селесао" вышел на этот турнир с каким-то клоунским настроем и не смог повести сборную за собой. Неймар стал посмешищем этого чемпионата, а Бразилия заслуженно поехала домой.
Сборная Бельгии же показала себя более серьезным и слаженным коллективом", — сказал Нигматуллин.
Ранее Нигматуллин в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о возможном победителе чемпионата мира — 2018.
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