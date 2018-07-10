Неймара обозвали посмешищем ЧМ

Нигматуллин назвал Неймара посмешищем чемпионата мира — 2018

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью "Газете.Ru" объяснил, каким образом сборная Бельгии смогла обыграть команду Бразилии на чемпионате мира — 2018.

"Нынешнее поколение сборной Бельгии обладает молодыми, но в то же время мастеровитыми футболистами, которые являются лидерами во многих европейских топ-клубах.

У бразильцев тоже отличный подбор футболистов, но отсутствует команда. Ведущий игрок "селесао" вышел на этот турнир с каким-то клоунским настроем и не смог повести сборную за собой. Неймар стал посмешищем этого чемпионата, а Бразилия заслуженно поехала домой.

Сборная Бельгии же показала себя более серьезным и слаженным коллективом", — сказал Нигматуллин.

Ранее Нигматуллин в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о возможном победителе чемпионата мира — 2018.