Определился первый финалист ЧМ в России

Сборная Франции одержала победу над сборной Бельгии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2018 года в России.

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 1:0.

В составе сборной Франции отличился Самюэль Умтити (51-я минута).

Франция в третий раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира, где встретится с победителем пары Англия — Хорватия. Финальный матч состоится 15 июля на стадионе «Лужники».

Бельгия сыграет в матче за третье место. Игра пройдёт 14 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее легендарный португальский тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, назвал матч Франция — Бельгия великим.