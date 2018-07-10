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Определился первый финалист ЧМ в России
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Определился первый финалист ЧМ в России 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Сборная Франции одержала победу над сборной Бельгии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2018 года в России.
Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 1:0.
В составе сборной Франции отличился Самюэль Умтити (51-я минута).
Франция в третий раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира, где встретится с победителем пары Англия — Хорватия. Финальный матч состоится 15 июля на стадионе «Лужники».
Бельгия сыграет в матче за третье место. Игра пройдёт 14 июля в Санкт-Петербурге.
Ранее легендарный португальский тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, назвал матч Франция — Бельгия великим.
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