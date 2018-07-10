Моуринью вынес вердикт ЧМ в России

Моуринью назвал ЧМ по футболу в России потрясающим

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, назвал проходящее в России мировое первенство потрясающим.

«Чемпионат мира — потрясающий. Надеюсь, он закончится в таком же духе. Если и были инциденты, то незначительные. В основном у всех прекрасное настроение. Проявился и дух честной игры, когда Криштиану Роналду помогал Эдинсону Кавани и когда японцы убирали мусор», — сказал Моуринью в эфире RT.

Он также сказал, что ему запомнилась большая самоотдача сборной России в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией.

«Россияне еле стояли на ногах в матче с Хорватией. Я был рад побывать в России и ощутить всё это. Я не устаю повторять, что я клубный тренер, но мне теперь хочется поучаствовать в чемпионате мира», — добавил Моуринью.

Ранее Жозе Моуринью подвёл итоги матча 1/2 финала чемпионата мира 2018 года в России между сборными Франции и Бельгии.