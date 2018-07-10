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Моуринью вынес вердикт ЧМ в России
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Моуринью назвал ЧМ по футболу в России потрясающим 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, назвал проходящее в России мировое первенство потрясающим.
«Чемпионат мира — потрясающий. Надеюсь, он закончится в таком же духе. Если и были инциденты, то незначительные. В основном у всех прекрасное настроение. Проявился и дух честной игры, когда Криштиану Роналду помогал Эдинсону Кавани и когда японцы убирали мусор», — сказал Моуринью в эфире RT.
Он также сказал, что ему запомнилась большая самоотдача сборной России в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией.
«Россияне еле стояли на ногах в матче с Хорватией. Я был рад побывать в России и ощутить всё это. Я не устаю повторять, что я клубный тренер, но мне теперь хочется поучаствовать в чемпионате мира», — добавил Моуринью.
Ранее Жозе Моуринью подвёл итоги матча 1/2 финала чемпионата мира 2018 года в России между сборными Франции и Бельгии.
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