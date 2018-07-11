Роналдо высказался о выступлении Неймара на ЧМ-2018

Легендарный бразильский футболист Роналдо высказал мнение о выступлении своего соотечественника, форварда национальной команды Бразилии Неймара на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Должен признать, мы все ждали от Неймара большего, ведь он главный нападающий страны. Было видно, что он был ограничен на поле. Не знаю, связано ли это с травмой или с чем-то ещё. Думаю, этот чемпионат мира должен многому научить Неймара. Он молод и талантлив, но также несёт большую ответственность», — приводит слова Роналдо AS.

На ЧМ-2018 в России сборная Бразилии дошла до четвертьфинала, где проиграла национальной команде Бельгии. Неймар принял участие во всех пяти матчах и забил два гола.

Ранее сообщалось, что Тите будет предложен новый контракт со сборной Бразилии по футболу.